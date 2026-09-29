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V.League 1 V.League 1
1
MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
1
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
6
VĐQG Brasil VĐQG Brasil
10
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
1
La Liga 2 La Liga 2
1
CAF Africa Cup of Nations CAF Africa Cup of Nations
3
AFRNC U23 AFRNC U23
5
Algerian Ligue Professionnelle 1 Algerian Ligue Professionnelle 1
1
ARFC ARFC
1
Argentine Tebolidun League Group C Argentine Tebolidun League Group C
2
Asean Club Championship Asean Club Championship
6
Azerbaijan First Division Azerbaijan First Division
2
Bangladesh Federation Cup Bangladesh Federation Cup
2
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
1
Bolivian Copa LFPB Bolivian Copa LFPB
10
Brazilian Campeonato Carioca Série B1 Brazilian Campeonato Carioca Série B1
5
Brazilian U20 Cup Brazilian U20 Cup
1
Brazilian Youth Cup Brazilian Youth Cup
9
Burkina Faso Division 1 Burkina Faso Division 1
1
CAF U20 Africa Cup CAF U20 Africa Cup
2
CAFA U17 Womens Championship CAFA U17 Womens Championship
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CFA Member Association Champions League CFA Member Association Champions League
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CFA Team China International Tournament CFA Team China International Tournament
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Chilean Cup Chilean Cup
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Chinese Hong Kong Senior Challenge Shield Chinese Hong Kong Senior Challenge Shield
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CONCACAF Nations League CONCACAF Nations League
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Copa de la Liga Copa de la Liga
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Copa Ecuador Copa Ecuador
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Cúp Estonian Cúp Estonian
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Cúp Hoàng Đế Nhật Bản Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
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Cúp League Trophy Cúp League Trophy
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Cúp Nữ Na Uy Cúp Nữ Na Uy
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Cúp Quốc Gia Việt Nam Cúp Quốc Gia Việt Nam
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Cúp Thổ Nhĩ Kỳ Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
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Cúp Ukraina Cúp Ukraina
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Czech 3 liga Czech 3 liga
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Czech U19 League Czech U19 League
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Egypt League Cup Egypt League Cup
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Egyptian Division 2 Egyptian Division 2
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ENG U21 League 2 ENG U21 League 2
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English U21 League Cup English U21 League Cup
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European Women European Women
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Fujian Football City League Fujian Football City League
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German Bundesliga 5 German Bundesliga 5
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Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
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Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
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Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
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Greek Super League 2 Greek Super League 2
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Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
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Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
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Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
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Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
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Hạng 3 Na Uy Hạng 3 Na Uy
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Hạng 4 Guatemala Hạng 4 Guatemala
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Hạng Nhất Armenia Hạng Nhất Armenia
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Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
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Hạng Nhất El Salvador Hạng Nhất El Salvador
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Hạng Nhất Kazakhstan Hạng Nhất Kazakhstan
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Hạng Nhất Na Uy Hạng Nhất Na Uy
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Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
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Hạng Nhất Saudi Arabia Hạng Nhất Saudi Arabia
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Hạng Nhất Serbia Hạng Nhất Serbia
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Hạng Nhất Trung Quốc Hạng Nhất Trung Quốc
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Hạng Nhất Ukraina Hạng Nhất Ukraina
1
HK U22L HK U22L
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IND IFA Shield League IND IFA Shield League
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Indian Bangalore Super Division Indian Bangalore Super Division
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Israel B League Israel B League
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Jamaica Premier League Jamaica Premier League
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Japanese Kirin Cup Japanese Kirin Cup
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Jordan Cup Jordan Cup
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JPN Nadeshiko League 1 JPN Nadeshiko League 1
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K4 League K4 League
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Lebanese Premier League Lebanese Premier League
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Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
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Ngoại hạng Iraq Ngoại hạng Iraq
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Ngoại hạng Jordan Ngoại hạng Jordan
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Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
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Ngoại Hạng Mông Cổ Ngoại Hạng Mông Cổ
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Northeast China Football League Northeast China Football League
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Nữ USA Nữ USA
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Peruvian Liga 2 Peruvian Liga 2
4
Primera B Metropolitana Primera B Metropolitana
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RUS D3A RUS D3A
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RUS D3B RUS D3B
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Serbian U19 League Serbian U19 League
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Shandong Qilu Football Super League Shandong Qilu Football Super League
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Slovak 2.Liga Slovak 2.Liga
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Slovenia 2.Liga Slovenia 2.Liga
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Sweden Women\'s Cup Sweden Women\'s Cup
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Thai League Cup Thai League Cup
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Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
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Turkish Second League Turkish Second League
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Turkish Women First Football League Turkish Women First Football League
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U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
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UEFA European U17 Womens Championship UEFA European U17 Womens Championship
6
UEFA European U21 Championship UEFA European U21 Championship
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UEFA Nations League UEFA Nations League
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Uruguay Cup Uruguay Cup
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Uruguay Segunda Uruguay Segunda
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USL League One USL League One
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VĐQG Bắc Ireland VĐQG Bắc Ireland
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VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
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VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
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VĐQG Iran VĐQG Iran
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VĐQG Ireland VĐQG Ireland
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VĐQG Malaysia VĐQG Malaysia
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VĐQG Marốc VĐQG Marốc
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VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
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VĐQG Panama VĐQG Panama
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VĐQG Peru VĐQG Peru
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VĐQG Phần Lan VĐQG Phần Lan
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VĐQG Qatar VĐQG Qatar
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Basketbol Super Ligi Basketbol Super Ligi
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FIBA Europe Cup FIBA Europe Cup
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FIBA U18 Women European Championship Division B FIBA U18 Women European Championship Division B
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FIBA U18 Women\'s Asian Championship FIBA U18 Women\'s Asian Championship
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Korea WKBL Summer Cup Korea WKBL Summer Cup
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Korisliiga Korisliiga
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Lega Basket Serie A Lega Basket Serie A
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Liga de Baloncesto Liga de Baloncesto
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Liga Nacional de Baloncesto Profesional Liga Nacional de Baloncesto Profesional
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Liga Sudamericana de Básquetbol Liga Sudamericana de Básquetbol
1
Nacionaline Krepsinio Lyga Nacionaline Krepsinio Lyga
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Zhejiang City Basketball League Zhejiang City Basketball League
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ATP Beijing, China Men Double ATP Beijing, China Men Double
1
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2
ATP Challenger Alicante, Spain Men Singles ATP Challenger Alicante, Spain Men Singles
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ATP Challenger Antofagasta, Chile Men Singles ATP Challenger Antofagasta, Chile Men Singles
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ATP Challenger Palermo, Italy Men Singles ATP Challenger Palermo, Italy Men Singles
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ATP Shanghai, China Men Singles ATP Shanghai, China Men Singles
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ATP Tokyo, Japan Men Singles ATP Tokyo, Japan Men Singles
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WTA 125K Samsun, Turkiye Women Singles WTA 125K Samsun, Turkiye Women Singles
1
WTA 125K Suzhou, China Women Singles WTA 125K Suzhou, China Women Singles
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LOL
4
DOTA2
1
CSGO
1
VĐQG Panama
04:00 - 05.10
Herrera FC
vs
Alianza FC (PAN)
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Hạng 2 Colombia
04:00 - 05.10
Tigres Zipaquira
vs
Cortulua
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2 - 2
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1 - 0
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Hạng 2 Argentina
04:00 - 05.10
Godoy Cruz
vs
Los Andes
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1 - 0
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1 - 0
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Hạng Nhất El Salvador
04:00 - 05.10
Municipal Zacatecoluca
vs
Municipal Limeno
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2 - 0
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1 - 1
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VĐQG Colombia
04:05 - 05.10
Cucuta Deportivo
vs
Deportivo Pereira
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2 - 2
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2 - 0
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0 - 1
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2 - 2
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2 - 0
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0 - 1
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JOHAN

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VĐQG Colombia
04:05 - 05.10
Internacional de Bogota
vs
Once Caldas
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Bolivian Copa LFPB
04:15 - 05.10
Club Guabira
vs
Oriente Petrolero
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Hạng 2 Argentina
04:30 - 05.10
San Martin Tucuman
vs
Gimnasia y Tiro
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2 - 0
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1 - 0
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2 - 0
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CONCACAF Nations League
05:00 - 05.10
Trinidad and Tobago
vs
Curacao
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1 - 1
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0 - 0
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0 - 0
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KEN

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CONCACAF Nations League
05:00 - 05.10
Puerto Rico
vs
Cayman Islands
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5 - 1
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5 - 1
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0 - 3
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RAVEN

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USL Championship
05:00 - 05.10
New Mexico United
vs
Phoenix Rising FC
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4 - 0
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3 - 0
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0 - 1
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4 - 0
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3 - 0
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0 - 1
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Uruguay Segunda
05:00 - 05.10
La Luz
vs
CA River Plate
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0 - 0
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1 - 0
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0 - 0
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0 - 0
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1 - 0
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0 - 0
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VĐQG Argentina
05:15 - 05.10
Argentinos Juniors
vs
Club Atletico Tigre
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1 - 1
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2 - 1
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1 - 0
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1 - 1
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2 - 1
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1 - 0
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BEE

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VĐQG Uruguay
05:35 - 05.10
RC Montevideo
vs
CA Penarol
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1 - 1
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1 - 2
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1 - 0
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1 - 1
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1 - 2
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1 - 0
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POLO

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CONCACAF Nations League
06:00 - 05.10
Aruba
vs
Anguilla
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0 - 2
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0 - 2
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LOGAN

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-

VĐQG Nữ Mexico
06:00 - 05.10
Nữ Guadalajara
vs
Nữ Juarez
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1 - 1
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1 - 0
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0 - 0
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1 - 1
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1 - 0
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0 - 0
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NEMO

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Nữ USA
06:00 - 05.10
Nữ Houston Dash
vs
Nữ Washington Spirit
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2 - 1
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4 - 0
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1 - 2
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2 - 1
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4 - 0
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1 - 2
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VĐQG Guatemala
06:00 - 05.10
Guastatoya
vs
Aurora F.C.
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0 - 1
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0 - 1
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2 - 2
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0 - 1
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0 - 1
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2 - 2
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VĐQG Colombia
06:10 - 05.10
Atl. Bucaramanga
vs
Atletico Junior
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2 - 0
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2 - 1
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1 - 1
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2 - 0
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2 - 1
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1 - 1
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TOM

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VĐQG Panama
06:15 - 05.10
CA Independente
vs
CD Arabe Unido
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2 - 0
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0 - 0
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0 - 1
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2 - 0
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0 - 0
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0 - 1
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Xem thêm lịch trực tiếp
Liga de Baloncesto
04:00 - 05.10
Piratas de Bogota
vs
Caimanes del Llano

-

-

-

-

-

-

Liga de Baloncesto
04:00 - 05.10
Piratas de Bogota
vs
Caimanes del Llano

-

-

-

-

-

-

NBA
06:00 - 05.10
Los Angeles Clippers
vs
Golden State Warriors
TOMMY

-

-

-

-

-

-

NBA
06:00 - 05.10
Denver Nuggets
vs
Utah Jazz
KOBE

-

-

-

-

-

-

Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
06:30 - 05.10
Gimnasia Comodoro
vs
Union de Formosa
ALAN

-

-

-

-

-

-

Liga Sudamericana de Básquetbol
07:40 - 05.10
Independiente Oliva
vs
Mogi das Cruzes

-

-

-

-

-

-

FIBA U18 Women's Asian Championship
10:30 - 05.10
Nữ New Zealand U18
vs
Nữ Australia U18

-

-

-

-

-

-

Korea WKBL Summer Cup
12:00 - 05.10
Nữ Fujitsu Redwave
vs
Nữ Samsunglife Blueminx

-

-

-

-

-

-

Korean Basketball League
12:00 - 05.10
Ulsan Phoebus
vs
Busan KCC Egis
TOMMY

-

-

-

-

-

-

FIBA U18 Women's Asian Championship
13:00 - 05.10
Nữ Philippines U18
vs
Nữ Hàn Quốc U18
ALAN

-

-

-

-

-

-

Korean Basketball League
14:30 - 05.10
Daegu KOGAS
vs
Anyang JungKwanJang
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Korea WKBL Summer Cup
14:30 - 05.10
Nữ Ulaanbaatar Amazons
vs
Nữ Bucheon Hanabank

-

-

-

-

-

-

FIBA U18 Women's Asian Championship
15:30 - 05.10
Nữ Đài Loan U18
vs
Nữ Trung Quốc U18
KOBE

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
16:00 - 05.10
Ilagan Isabela Cowboys
vs
Caloocan Kankaloo

-

-

-

-

-

-

Korea WKBL Summer Cup
17:00 - 05.10
Nữ Carleton Ravens
vs
Nữ BNK Sum

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
18:00 - 05.10
San Juan Knights
vs
Bataan Risers
ALAN

-

-

-

-

-

-

FIBA U18 Women's Asian Championship
18:00 - 05.10
Nữ Malaysia U18
vs
Nữ Nhật Bản U18
KOBE

-

-

-

-

-

-

Zhejiang City Basketball League
18:30 - 05.10
Yongkang
vs
Ruian

-

-

-

-

-

-

Zhejiang City Basketball League
18:30 - 05.10
Shaoxing
vs
Zhoushan

-

-

-

-

-

-

Zhejiang City Basketball League
18:30 - 05.10
Lishui
vs
Linan

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
WTA 125K Suzhou, China Women Singles
09:00 - 05.10
Katarina Zavatska
vs
Daria Khomutsianskaya
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Katarina Zavatska
-
-
-
-
-
Daria Khomutsianskaya
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
10:00 - 05.10
Donna Vekic
vs
Iga Swiatek
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Donna Vekic
-
-
-
-
-
Iga Swiatek
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Doubles
10:00 - 05.10
Ekaterina Alexandrova
Fanny Stollar
vs
Cristina Bucsa
Nicole Melichar-Martinez
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ekaterina Alexandrova/Fanny Stollar
-
-
-
-
-
Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Doubles
10:00 - 05.10
Linda Noskova
Clara Tauson
vs
Ulrikke Eikeri
Quinn Gleason
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Linda Noskova/Clara Tauson
-
-
-
-
-
Ulrikke Eikeri/Quinn Gleason
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
11:00 - 05.10
Roman Safiullin
vs
Alexis Galarneau
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Roman Safiullin
-
-
-
-
-
Alexis Galarneau
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
11:00 - 05.10
Hugo Gaston
vs
Liam Draxl
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hugo Gaston
-
-
-
-
-
Liam Draxl
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
11:10 - 05.10
Marie Bouzkova
vs
Zheng Qinwen
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marie Bouzkova
-
-
-
-
-
Zheng Qinwen
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
11:10 - 05.10
Iva Jovic
vs
Kamilla Rakhimova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iva Jovic
-
-
-
-
-
Kamilla Rakhimova
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
12:10 - 05.10
Adam Walton
vs
Te Rigele
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Adam Walton
-
-
-
-
-
Te Rigele
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
12:20 - 05.10
Alina Charaeva
vs
Sonay Kartal
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alina Charaeva
-
-
-
-
-
Sonay Kartal
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
13:20 - 05.10
Aleksandr Shevchenko
vs
Yoshihito Nishioka
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Aleksandr Shevchenko
-
-
-
-
-
Yoshihito Nishioka
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
13:20 - 05.10
Hong Seong-chan
vs
Rei Sakamoto
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hong Seong-chan
-
-
-
-
-
Rei Sakamoto
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
13:20 - 05.10
Kyrian Jacquet
vs
Zhang Tianhui
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kyrian Jacquet
-
-
-
-
-
Zhang Tianhui
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Tokyo, Japan Men Singles
14:00 - 05.10
Carlos Alcaraz Garfia
vs
Jaume Munar
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Carlos Alcaraz Garfia
-
-
-
-
-
Jaume Munar
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
14:00 - 05.10
Belinda Bencic
vs
Li Ann
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Belinda Bencic
-
-
-
-
-
Li Ann
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Beijing, China Men Singles
14:00 - 05.10
Alex de Minaur
vs
Hubert Hurkacz
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alex de Minaur
-
-
-
-
-
Hubert Hurkacz
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
14:30 - 05.10
Alex Bolt
vs
Lloyd Harris
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alex Bolt
-
-
-
-
-
Lloyd Harris
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
14:30 - 05.10
Rio Noguchi
vs
Alexandre Muller
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rio Noguchi
-
-
-
-
-
Alexandre Muller
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
15:10 - 05.10
Maria Sakkari
vs
Elina Svitolina
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Maria Sakkari
-
-
-
-
-
Elina Svitolina
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
15:30 - 05.10
Jeļena Ostapenko
vs
Elise Mertens
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jeļena Ostapenko
-
-
-
-
-
Elise Mertens
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Xem thêm lịch trực tiếp
TAURON I. Liga
23:00 - 05.10
Bedzin
vs
Bielsko-Biala
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bedzin
-
-
-
-
-
Bielsko-Biala
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Czech Cup Women
23:00 - 06.10
Nữ Jihlava
vs
Nữ TJ Sokol Sternberk
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Jihlava
-
-
-
-
-
Nữ TJ Sokol Sternberk
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Super Cup Women
23:00 - 06.10
Nữ Vakifbank
vs
Nữ Eczacibasi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Vakifbank
-
-
-
-
-
Nữ Eczacibasi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
lol
LCS Summer 2026
03:15 - 05.10
Team Liquid Alienware
vs
Lyon Gaming
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Demacia Cup Global Invitational 2026
14:00 - 05.10
GAM Esports
vs
Team Vitality
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Demacia Cup Global Invitational 2026
16:00 - 05.10
Natus Vincere
vs
FlyQuest
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Demacia Cup Global Invitational 2026
18:00 - 05.10
Shopify Rebellion
vs
JD Gaming
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

csgo
CROSSFIRE Season 6
07:00 - 05.10
Without a Roof
vs
LAG
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

dota2
European Pro League World Series Southeast Asia Season 18
13:00 - 05.10
Direborn
vs
Cloud Dawning
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

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Video highlight

LỜI GIỚI THIỆU

Hiện tại ở Việt Nam, không còn quá nhiều người xem bóng đá TV nữa bởi mọi người có thể chọn một cách tốt hơn, đó là xem tructiepbongda trên mạng. Khi cách này vừa nhanh, đơn giản lại có thể xem ở bất kỳ nơi nào mà mình thích. Chính vì thế có rất nhiều trang web xem bong da truc tiep. Nổi bật trong số đó, Xoilac TV được ra đời và được đón nhận của cộng đồng fan hâm mộ yêu thích bóng đá.

Xoilac tv trực tiếp bóng đá
Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV chính là website bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đây là nơi mà bạn có thể xem truc tiep bong da với chất lượng cao và bình luận tiếng Việt miễn phí cùng cộng đồng fan hâm mộ đông đảo yêu thích Xoilac TV. Thêm vào đó, còn có thể tham khảo rất nhiều các thông tin về bóng đá cực kỳ bổ ích mỗi ngày.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Trong tất cả các website phát sóng bóng đá trực tiếp hiện nay tại Việt Nam. Website được nhiều người đánh giá và lựa chọn nhất phải kể đến Xoilacz.TV bởi chúng tôi đã có tên tuổi trên thị trường phát sóng trực tiếp bóng đá từ rất lâu cho đến nay.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Nhắc đến Xôi Lạc Live thì gần như những ai thường xuyên theo dõi bóng đá trên mạng đến biết đến. Bởi chúng tôi phát sóng tất cả các giải đấu lớn nhất thế giới cũng như trong nước và trong khu vực khá đầy đủ. Để giúp mọi người có thể tìm và xem trực tiếp trận đấu mình thích dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

Thêm vào đó, Xoilac TV còn đầu tư rất nhiều tiền để sở hữu được công nghệ truc tiep bong da hiện đại nhất. Điều này làm cho toàn bộ các trận đấu được chúng tôi phát sóng đều có chất lượng cực kỳ cao, từ hình ảnh cho đến âm thanh và kích thước màn hình.

Đường truyền mà Xoi Lac TV sử dụng cũng cực kỳ hiện đại, để giúp cho tốc độ trận đấu diễn ra ổn đinh và mượt mà nhất, ngoài tên thường gọi người dùng còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoivo TV. Khi xem trận đấu bóng đá mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy các tình trạng như giật, bị diss hay lag xuất hiện.

Tại XoiLac Z còn có một đội ngũ BLV cực kỳ chuyên nghiệp và đông đảo. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới chiệu mộ được. Đương nhiên các BLV này sẽ tham gia bình luận toàn bộ các giải bóng đá lớn do chúng tôi phát sóng. Giúp những phút giây xem tructiepbongda của bạn trở nên lôi cuốn và sinh động hơn.

Đương nhiên khi xem bóng đá trực tiếp tại đây, bạn cũng ít khi nào bắt gặp quảng cáo xuất hiện. Bởi chúng tôi luôn muốn trải nghiệm của người xem là tuyệt vời nhất. Cũng như không muốn làm phiền người xem từ đầu cho đến cuối trận đấu.

Với việc có rất nhiều ưu điểm như kể trên, Xoilac TV chính là website phát sóng tructiepbongda mà bạn nên lựa chọn. Khi muốn tìm và xem bất kỳ trận đấu nào mà mình muốn, với chất lượng và trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Mục tiêu phát triển của Xoilac TV

Với việc đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức, thì chắc chắn mục tiêu phát triên của Xôi Lạc TV sẽ là trở thành website truc tiep bong da hàng đầu Việt Nam. Để phát sóng các trận đấu bóng đá hấp dẫn đến cho mọi người với chất lượng cao nhất.

Sau nhiều năm xây dựng cũng như phát triển, hiện tại chúng tôi cũng đã hoàn thành được một phần lớn mục tiêu của mình. Khi thu hút hàng chục nghìn lượt truy cập vào đây mỗi ngày của mọi người. Để xem trực tiếp các trận đấu bóng đá mà mình thích.

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Xoilac TV nơi xem truc tiep bong da được yêu thích nhất hiện nay

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  • Tin Tức: Tại Xoiacz có một đội ngũ BLV khá đông đảo, mà mỗi ngày đều cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất ở toàn bộ các giải đấu, từ thế giới cho đến trong nước. Cho bạn có thể nắm được tình hình bóng đá như thế nào trong tay mình dễ dàng. Tin tức mà chúng tôi cập nhật lên trang web cũng khá đa dạng, từ tin về giải đấu, trước trận đấu, cầu thủ, huấn luyện viên, chuyển nhượng,….
  • Kết Quả: Những trận đấu bóng đá diễn ra trong 24 giờ qua cũng được Xoilac TV cập nhật kết quả đầy đủ. Giúp bạn biết kết quả các trận đấu hấp dẫn diễn ra vào hôm qua như thế nào. Khi xem kết quả bóng đá trực tuyến tại đây, bạn cũng biết được nhiều thông tin như tỷ số, cầu thủ ghi bàn, số thẻ phạt, số lần phạt góc, ném biên, thời lượng kiểm soát bóng,…
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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV
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Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng

Khi vào Xôi Lạc TV, điều đầu tiên mà bạn thấy đó là giao diện được thiết kế cực kỳ thông minh. Bởi ngay từ đầu khi thiết kế, chúng tôi đã khảo sát rất nhiều người dùng. Để thiết kế một trang web mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng một cách dễ dàng.

Thêm vào đó, màu sắc mà chúng tôi lựa chọn cực kỳ hài hòa và đẹp mắt. Để làm nổi bậc những chức năng quan trọng của Xoilacz TV lên. Giúp bạn tìm được những thông tin mà mình cần nhanh nhất. Cũng như không bao giờ cảm thấy đau mắt khi nhìn quá lâu.

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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

Riêng chuyên mục xem Trực Tiếp Bóng Đá, chúng tôi còn chia ra nhiều mục nhỏ như trận đấu diễn ra vào ngày hôm nay, ngày mai, trận hot,… Để bạn tìm được trận đấu bóng đá mà mình muốn xem trực tiếp nhanh hơn.

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Giao diện của chúng tôi còn tương thích với nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau. Cho nên bạn có thể truy cập vào đây bằng cả máy tính, điện thoại lẫn laptop,.. Để xem tructiepbongda hay các thông tin khác một cách dễ dàng.

Phát sóng đa dạng giải đấu

Khi xem truc tiep bong da tại Xôi Lạc TV, bạn gần như có thể xem bất kỳ trận đấu nào mà mình thích khá dễ dàng. Bởi chúng tôi đã mua được bản quyền toàn bộ các giải đấu hấp dẫn nhất hiện nay. Trong đó được nhiều người theo dõi nhất phải kể đến như:

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  • Cúp C1 – UEFA Champions League
  • Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha – La Liga
  • Giải đấu bóng đá Ý – Serie A
  • Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức – Bundesliga
  • Giải đấu quốc gia Việt Nam – V-League
  • Giai vô địch bóng đá thế giới – World Cup
  • Giải vô địch bóng đá Châu Âu – Euro
  • Giải vô địch Nam Mỹ – Copa America
  • Ngoài ra còn rất nhiều các giải bóng đá khác.

Đương nhiên với việc phát sóng các giải bóng đá như trên đây, bạn có thể xem trực tiếp những trận đấu hấp dẫn nhất mỗi ngày.

Thêm nữa, vào đầu giờ mỗi ngày chúng tôi cũng cập nhật lịch phát sóng đầy đủ. Để bạn nắm được thời gian diễn ra các trận đấu trong ngày, đội hình ra sân, sân tổ chức,…

Xem truc tiep bong da với chất lượng cao

Đương nhiên rồi, đối với một trang web phát sóng bóng đá trực tiếp hàng đầu như Xôi Lạc TV. Thì luôn luôn cung cấp cho người xem những trận đấu với chất lượng cao nhất. Cụ thể như sau:

  • Chúng tôi luôn cập nhật đường link xem bong da truc tiep từ khá sớm và mỗi trận đấu đều có trên 3 đường link cho bạn lựa chọn. XoilacTV cũng cam kết rằng đường link không bao giờ dính mã độc hay virus
  • Khi xem bất kỳ trận đấu nào được chúng tôi trực tiếp, bạn cũng cảm nhận được hình ảnh trong trận đấu có độ phân giải lên đến Full HD, nên khá sắc nét. Thêm nữa, âm thanh mà bạn nghe được cũng cực kỳ sống động và kích thước màn hình cũng đúng chuẩn
  • Ngoài ra, chúng tôi còn cho phép người xem có thể tùy chỉnh lại âm lượng, kích thước màn hình hay độ phân sao cho phù hợp với mình nhất.

Xem truc tiep bong da với tốc độ cao

Hiện tại Xoi Lac TV đang sử dụng đường truyền với công nghệ cực kỳ hiện đại. Cho nên tất cả các trận đấu được chúng tôi phát sóng luôn có tốc độ ổn định và mượt mà. Giúp bạn theo dõi trọng vẹn trận đấu mình thích không khác gì xem trên TV.

Đương nhiên khi tốc độ ổn định và mượt mà thì các hiện tượng như giật, đứng hình hay bị diss ra khi xem gần như rất ít khi xuất hiện. Nếu có, thì bạn cũng chỉa cần dừng trận đấu mình đang xem lại vài giây rồi tiếp tục là được.

Bình luận hấp dẫn

Nhắc đến trang web Xoilac TV thì phải nhắc đến bộ phận bình luận của chúng tôi. Khi mà Xoi Lac TV đang sở hữu một đội ngũ BLV khá là đông đảo và chuyên nghiệp. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền bạc và công sức mới có thể chiêu m ộ được.

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Ngoài ra, những BLV của chúng tôi cũng khá dễ gần và vui vẻ, cho nên thường xuyên tương tác với người xem trong quá trình trận đấu diễn ra. Để giúp tạo một cảm giác xem tructiepbongda Xoilac Z thú vị và sôi động hơn khá nhiều, so với việc xem trên TV.

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  • Chúng tôi phát sóng trực tiếp bóng đá hoàn toàn miễn phí, nên bạn không cần phải trả bất kỳ chi phí nào khi truy cập vào Xoilacz.TV
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  • Ngoài ra, XoilacTV còn cung cấp đầy đủ các thông tin trước trận đấu như đội hình xuất phát, phong độ hiện tại, sân tổ chức trận đấu, lịch sử đối đầu,.. cho đến bảng kèo của trận đấu. Cho bạn tham khảo trước khi trận đấu diễn ra.

Để xem truc tiep bong da với chất lượng cao và trải nghiệm tuyệt vời thì bạn hãy truy cập vào trang web Xôi Lạc TV. Chúng tôi khẳng định rằng khi vào đây, bạn sẽ có những giây phút xem trận đấu mình thích một cách tốt nhất.

Điểm danh 1 số kênh xem trực tiếp bóng đá khác

Ngoài việc biết đến kênh trực tiếp bóng đá Xoilac TV là nguồn phát sóng tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu một số website có chất lượng đứng dưới Xôi Lạc TV có thể xem tạm thời như các kênh dưới đây:

  • #1: Xoilacz , Xoilac 1, 2, Xoilac 7, Xoilac 79, Xoilac96, Xoilac97, Xoilac365
  • Đài K+ TV ( K+1 | K+ Phong Cách)
  • 90Phut TV (91Phutz.TV | 90phut.net | 90Phut TV | 90m TV | 90P TV | 91Phut | 91Phut Link )
  • Cakhia TV (Cakhia5.net | Cà Khịa TV Cakhia TV | Ca Khia TV | | Ca Khia Link | Cakhia Live)
  • Mitom TV (Mitom1 | Mitom2 | Mi Tom TV | Mì Tôm TV)
  • Ra Khơi TV ( Rakhoi.TV | Rakhoi.link | Ra Khoi TV)
  • Đài VTV (VTV6 | VTV3 HD | VTV9)
  • Banthang TV ( Banthang TV | Banthang.live)
  • Vao Roi TV (Vaoroi.TV | VaoroiTV | Vào Rồi TV | Vaoroi TV)
  • Đài VTC (VTC1 | VTC11 | VTC7)
  • Thuckhuya TV ( Thức Khuya TV | Thuckhuya.TV | Thuc Khuya Link | Thuc Khuya TV)
  • Ngoac TV ( Ngoac.TV | Ngoác TV | Ngoạc TV | NgoacTV)
  • Thevang TV ( Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | Thevang TV | The Vang TV)
  • Sương TV (SuongTV | Sướng TV | SuongTV)
  • Thevang TV (Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | The Vang TV)
  • Thedo TV (Thẻ Đỏ TV | Thedo.tv )
  • Ban Thang TV (Banthaag TV | Bàn Thắng TV)

Kết luận

Ở thời điểm hiện tại, Xoilac TV là website xem bong da truc tiep được yêu thích nhất, bởi vậy chúng tôi vẫn đang luôn nỗ lực để cải thiện mình và phát triển hơn nữa nhằm đáp ứng kỳ vọng của van hâm mộ. Xôi Lạc TV sẽ trở thành trang web tructiepbongda số 1 Việt Nam, là nơi xem bóng đá online chất lượng, tốc độ cao nhất.

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Mọi ý kiến đóng góp cho sự phát triển chung của chúng tôi vui lòng liên hệ qua thông tin sau:

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